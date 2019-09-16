Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент с применением оружия, есть погибший и раненые

    16 Сентября 2019, 23:33

    БАТКЕН. КАБАР-ХОВАР- КАЗИНФОРМ - На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошёл пограничный инцидент с применением оружия, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщает агентство «Кабар» со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы (ГПС) КР, по предварительным данным, погиб 1 военнослужащий ГПС КР.

    «Причиной возникновения инцидента стало то, что граждане Таджикистана начали проведение строительных работ на неописанном участке государственной границы, в ответ на это гражданин Кыргызстана также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в данной местности»,- говорится в сообщении ГПС КР.

    Как сообщает «Ховар» со ссылкой на пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, причиной инцидента стало то, что «кыргызская сторона на территории спортивной площадки махалли Бахор сельского джамоата Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района Согдийской области начала строительство неизвестного сооружения. Жители махалли Бахор потребовали граждан Кыргызской Республики прекратить строительные работы. В результате несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения».

    Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят переговоры по недопущению дальнейшей эскалации инцидента.

    Автор:

    Происшествия Таджикистан Кыргызстан
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков