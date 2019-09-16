На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент с применением оружия, есть погибший и раненые

БАТКЕН. КАБАР-ХОВАР- КАЗИНФОРМ - На кыргызско-таджикском участке государственной границы произошёл пограничный инцидент с применением оружия, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает агентство «Кабар» со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы (ГПС) КР, по предварительным данным, погиб 1 военнослужащий ГПС КР.

«Причиной возникновения инцидента стало то, что граждане Таджикистана начали проведение строительных работ на неописанном участке государственной границы, в ответ на это гражданин Кыргызстана также начал строительство забора на территории своего дома, расположенного в данной местности»,- говорится в сообщении ГПС КР.

Как сообщает «Ховар» со ссылкой на пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, причиной инцидента стало то, что «кыргызская сторона на территории спортивной площадки махалли Бахор сельского джамоата Овчи-Калача Бободжон Гафуровского района Согдийской области начала строительство неизвестного сооружения. Жители махалли Бахор потребовали граждан Кыргызской Республики прекратить строительные работы. В результате несколько граждан Республики Таджикистан получили огнестрельные ранения».

Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят переговоры по недопущению дальнейшей эскалации инцидента.