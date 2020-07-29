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    На Курбан айт будет организована доставка жертвенного мяса нуждающимся

    29 Июля 2020, 11:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В этом году в рамках традиционного праздника Курбан айт жертвоприношения при мечетях не будет. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций рассказал главный имам мечети «Байкен» Бостандыкского района Алматы Данияр Жумабаев. передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с ограничительными карантинными мерами жертвоприношения и раздачи жертвенного мяса при мечетях не будет.

    «Все обратившиеся за жертвенным мясом не должны физически приходить в мечети. Раздача жертвенного мяса будет осуществляться через специально созданный штаб и доставлена в дома нуждающимся», — рассказал Данияр Жумабаев.

    Имам добавил, что для соблюдения карантинных требований праздничный Айт-намаз в мечетях города Алматы проводиться также не будет.


    Напомним, подача заявки на обряд жертвоприношения и оставление заявления нуждающихся, малоимущих горожан на получение мяса на сайте Qurban2020.kz возможна с 24 по 30 июля. 2 и 3 августа будет осуществляться раздача жертвенного мяса.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Религия Дата Общество
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