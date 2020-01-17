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    На Крещение сильных морозов не ожидается – Казгидромет

    17 Января 2020, 09:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казгидромете поделились прогнозом на Крещение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В начале года над северной половиной Европы и Западной Сибири установилась очень активная широтная фронтальная зона, по которой с районов Атлантики один за другим перемещаются циклоны с большими запасами тепла и влаги. Они затрудняют проникновение арктического холода в Казахстан. Поэтому сильных морозов на Крещение в Казахстане не ожидается», - сообщили в Казгидромете.

    В северных и восточных областях республики 19-20 января ожидаются местами небольшой снег с метелью, порывистый западный и северо-западный ветер, температура воздуха ночью 10-18, днём 5-10 мороза. На остальной территории преимущественно без осадков, ночью и утром туман.

    В Нур-Султане 19 января без осадков, ночью 7-12, днём 3-8 мороза, 20 января ночью 13-18, днём 7-12 мороза.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Религия Казгидромет
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