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    На космодроме Байконур готовятся к первому в 2021 году запуску ракеты «Протон-М»

    9 Июня 2021, 20:15

    БАЙКОНУР, КАЗИНФОРМ - На космодроме Байконур идет подготовка к одному из важнейших пусков года - запуску лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции ракетой-носителем «Протон-М», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На площадке № 200 состоялось построение совместного расчета специалистов Космического центра «Южный», после которого начались работы по подготовке агрегатов и систем стартового комплекса к предстоящему старту.

    В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции все мероприятия проходят со строгим соблюдением всех эпидемиологических норм, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

    Лабораторный модуль «Наука» — научно-исследовательский модуль российского сегмента Международной космической станции, разработанный Ракетно-космической корпорацией «Энергия» имени С.П. Королева в кооперации с ГКНПЦ имени М.В. Хруничева для расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС.

    После ввода в эксплуатацию нового модуля российский сегмент МКС получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа на орбите.

    Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с лабораторным модулем «Наука» намечен на середину июля 2021 года с пусковой установки № 39 площадки № 200 космодрома Байконур.

    Напомним, конца года Роскосмос планирует провести 11 пусков ракет-носителей с космодрома Байконур. Всего в течение текущего года ожидается два запуска ракет «Протон-М», остальные старты будут произведены с помощью ракеты «Союз».

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Байконур
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