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    На коррупционные риски проверят департамент по делам обороны в СКО

    30 Октября 2020, 10:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области объявила о проведении внешнего анализа коррупционных рисков в деятельности департамента по делам обороны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, анализ в ведомстве будут проводить со 2 по 26 ноября.

    В Антикоррупционной службе просят жителей региона принять участие в проведении анализа, предоставив сведения об административных барьерах в деятельности департамента, причинах и условиях, способствующих коррупционным проявлениям.

    Желающие могут внести предложения по усовершенствованию нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность объекта анализа.

    «Анализ коррупционных рисков - это выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Предоставленная информация будет использована для выработки рекомендаций по устранению коррупционных рисков. Информацию направлять на электронный адрес sko94@list.ru с пометкой «анализ ДДО СКО», - отметили в пресс-службе.

    Недавно руководитель департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин рассказывал , зачем проводятся подобные анализы и какие риски уже выявили в госорганах.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Армия
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