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    На коррупционные риски проверили департамент санитарно-эпидемиологического контроля СКО

    26 Марта 2021, 16:57

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля предложила пересмотреть штрафы на физических лиц за нарушение карантинных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель управления превенции и добропорядочности Дамир Хабибулин пояснил, почему ведомство рекомендовало инициировать изменения.

    «Законодателем изначально определена высокая линейка штрафных санкций для соблюдения санитарных правил, а не карантинных мер. Размер штрафа за отсутствие маски сопоставим только со странами ЕС, для наших граждан это существенный удар по семейному бюджету. Это обстоятельство изначально формирует риски коррупционных проявлений и увода от ответственности. Выявлением лиц, нарушающих карантинные меры, занимаются сотрудники органов внутренних дел с последующей передачей административного производства в департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Составление протокола и вынесение постановлений осуществляется сотрудниками санитарно-эпидемиологического надзора. Как показал анализ, не по всем материалам выносится решение о привлечении к административной ответственности», - сказал Д. Хабибулин.

    Пик привлечения североказахстанцев к ответственности за нарушение карантинных мер пришелся на август – 475 человек. Однако среди них были люди с заболеваниями, при которых им сложно дышать и без маски.

    Д. Хабибулин добавил, что ни одним нормативным актом не регламентирован перечень заболеваний, исключающий ношение маски. Важным в Антикоррупционной службе считают и тот факт, что лиц, ответственных за соблюдение карантинных мер в торговых центрах, за отсутствие маски штрафуют на ту же сумму, что и физических.

    «В целях исключения возможности принятия решений с субъективным подходом, увода от ответственности нами выработана рекомендация об инициации внесения изменений касательно уменьшения сумм административных штрафов с физических лиц за карантинные мероприятия, а также разработки перечня заболеваний, исключающих ношение маски на улице», - отметил Д. Хабибулин.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Коррупция Здравоохранение Безопасность Другие государственные органы Общество Коронавирус в РК
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