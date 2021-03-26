На коррупционные риски проверили департамент санитарно-эпидемиологического контроля СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области по результатам внешнего анализа коррупционных рисков в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля предложила пересмотреть штрафы на физических лиц за нарушение карантинных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления превенции и добропорядочности Дамир Хабибулин пояснил, почему ведомство рекомендовало инициировать изменения.

«Законодателем изначально определена высокая линейка штрафных санкций для соблюдения санитарных правил, а не карантинных мер. Размер штрафа за отсутствие маски сопоставим только со странами ЕС, для наших граждан это существенный удар по семейному бюджету. Это обстоятельство изначально формирует риски коррупционных проявлений и увода от ответственности. Выявлением лиц, нарушающих карантинные меры, занимаются сотрудники органов внутренних дел с последующей передачей административного производства в департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Составление протокола и вынесение постановлений осуществляется сотрудниками санитарно-эпидемиологического надзора. Как показал анализ, не по всем материалам выносится решение о привлечении к административной ответственности», - сказал Д. Хабибулин.

Пик привлечения североказахстанцев к ответственности за нарушение карантинных мер пришелся на август – 475 человек. Однако среди них были люди с заболеваниями, при которых им сложно дышать и без маски.

Д. Хабибулин добавил, что ни одним нормативным актом не регламентирован перечень заболеваний, исключающий ношение маски. Важным в Антикоррупционной службе считают и тот факт, что лиц, ответственных за соблюдение карантинных мер в торговых центрах, за отсутствие маски штрафуют на ту же сумму, что и физических.

«В целях исключения возможности принятия решений с субъективным подходом, увода от ответственности нами выработана рекомендация об инициации внесения изменений касательно уменьшения сумм административных штрафов с физических лиц за карантинные мероприятия, а также разработки перечня заболеваний, исключающих ношение маски на улице», - отметил Д. Хабибулин.