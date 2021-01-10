На консульском учете в загранучреждениях Казахстана состоят более 11 тысяч граждан – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На консульском учете в загранучреждениях РК состоят более 11 тысяч граждан. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При дипломатических представительствах РК в 53 странах мира создано 66 избирательных участков. Несмотря на введение из-за пандемии различными странами ограничительных мер, таких как: закрытие границ, отмена транспортного сообщения, введение комендантского часа, локдауна и карантина, бюллетени и другая выборная атрибутика своевременно доставлены во все указанные избирательные участки», - сказал Шахрат Нурышев.

Списки избирателей, по его словам, подготовлены на основе данных консульского учета граждан РК, постоянно проживающих или длительное время пребывающих на территории избирательного участка.

«На консульском учете в загранучреждениях РК состоят более 11 тысяч граждан. При этом часть из упомянутых граждан находится в Казахстане в виду введения рядом стран мер ограничивающих въезд иностранцев, включая студентов, которые продолжают свое обучение в зарубежных вузах дистанционно. Кроме того, определенные сложности создают для голосования избирателей природные катаклизмы и ограничения на передвижение внутри некоторых стран. Наибольшее количество граждан, состоящих на консульском учете, сконцентрировано в России, Турции, Китае, Чехии, Великобритании, Узбекистане, ОАЭ и Кыргызстане. Наименьшее число граждан зарегистрировано на избирательных участках в Хорватии, Бразилии. Словакии, Таиланде, Индонезии, Туркменистане, Индии, Израиле, Пакистане и Омане», - добавил Шахрат Нурышев.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 18:00 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 58,2% от общего количества избирателей, включенных в списки.