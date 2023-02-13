На конец января зарегистрировано более 212 тысяч безработных в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В IV квартале 2022 года в различных сферах экономики Казахстана были заняты 9 млн человек, из них являлись наемными работниками 6,9 млн человек (76,7% от общего числа занятых), самостоятельно занятыми – 2,1 млн человек (23,3% от общего числа занятых), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Бюро национальной статистики.

Фактически отработанные часы в среднем на одного занятого в IV квартале составили 39 часов в неделю, среди наемных работников – 41 час, самостоятельно занятых – 34 часа. Численность не полностью занятых (работали меньше часов из-за снижения объемов работ, по инициативе работодателя, гибкий график работы и другие причины) по сравнению с предыдущим кварталом сократилась на 9,9% и составила 268,9 тыс. человек.

В IV квартале уровень безработицы (по методологии МОТ) снизился на 0,1 п.п. и составил 4,8%. Численность безработных составила 456,1 тысячи человек. Численность лиц, которые были без работы, но не искали работу или не были готовы приступить к работе (потенциальная рабочая сила) по сравнению с III кварталом сократилась на 19,3% и составила 39,5 тысячи человек.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет2) по сравнению с III кварталом сократилсяь на 0,1 п.п. и составил 3,8%. Доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, сократилась на 0,4 п.п. и составила - 6,3%.

Официально на конец января 2023 г. в органах занятости Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан зарегистрированы 212,1 тысячи безработных. Доля зарегистрированных безработных составила 2,3% от рабочей силы.

Безработные (по методологии Международной организации труда) – это лица, которые не имели доходного занятия (работы), активно его искали и были готовы приступить к нему.

Согласно Закону Республики Казахстан «О государственной молодежной политике» возраст молодежи увеличен до 35 лет с 1 января 2023 года, поэтому данные за IV квартал 2022 года предоставлены в расчете возраста 15-28 лет.



