На кого распространяется и как будет работать закон о возврате незаконно приобретенных активов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Глава государства Касым-Жомарт Токаев 12 июля подписал закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов». Документ вступит в силу в течение десяти дней. Закон станет знаковым в неуклонной борьбе с коррупцией и восстановлению социальной справедливости в обществе. А по мнению экспертов, он будет иметь прямое отношение к социально-экономической жизни страны. Как будет применяться закон и почему он важен для казахстанского общества, читайте материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

На кого распространяется закон

Закон распространяется на субъектов, которые являются или являлись лицами, занимающими ответственную государственную должность, должности в государственных юридических лицах, субъектах квазигосударственного сектора, а также на аффилированных с ними граждан.

«В соответствии с нормами закона механизмы возврата будут применяться к субъектам крупной коррупции и олигопольных групп, сросшихся с лицами, имеющими административно-властные ресурсы (связи, влияние)», — говорится в тексте документа.

Для применения положений закона лица должны иметь в совокупности активы на сумму свыше установленного законом порога – 13 млн МРП (44 млрд 850 млн тенге, или порядка $100 млн). Это означает, что после вступления закона в силу в первую очередь будут проверены те, у кого за рубежом есть активы на сумму около $100 млн.

Как он будет работать

Цель закона – возврат незаконно приобретенных активов государству или вовлечение их в законный экономический оборот в Казахстане, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе. В целом новый закон направлен на повышение благосостояния населения.

Возврат активов осуществляется уполномоченным органом – Генеральной прокуратурой. В ее структуре будет образовано отдельное ведомство, которое будет проводить мониторинг и анализ информации на основании информации государственных органов и других не запрещенных законодательством источников. В ходе мониторинга и анализа будут определять круг лиц, вовлеченных в схему незаконного вывода активов, круг аффилированных с ними лиц, совокупный размер активов, признаки и обстоятельства незаконного приобретения активов, их вывода за пределы страны и иные сведения. По итогам анализа, если у уполномоченного органа возникнут обоснованные сомнения в законности приобретенных активов, он будет обращаться в Комиссию по возврату активов с предложениями о включении таких субъектов и их аффилированных лиц в соответствующий Реестр.

При этом законом четко определены критерии, при наличии которых у уполномоченного органа должны возникнуть основания для сомнений. Это несоответствие стоимости активов размеру законных доходов либо иных источников покрытия расходов на приобретение активов, приобретение лицом либо его аффилированными лицами активов свыше установленного порога и другие установленные законом основания.

Комиссия по возврату активов будет сформирована Премьер-Министром из депутатов Парламента, общественных деятелей, членов Правительства, первых руководителей госорганов и иных лиц. Комиссия принимает решение о включении лиц в Реестр, а также с учетом социальной, политической и экономической стабильности принимает решение о дальнейших мерах по возврату активов, а также вырабатывает рекомендации по активам градообразующих предприятий.

Далее, уполномоченный орган уведомляет юридических лиц и граждан о том, что они включены в Реестр. С этого момента эти лица могут сдать декларацию об активах с подтверждением законности приобретения активов в срок от 1 месяца и более, в зависимости от сложности подготовки документов. В декларации субъекты должны указать доходы, активы, доли участия в уставном капитале юридического лица, займы в Казахстане и за рубежом, иные сведения о происхождении активов. Если лицо не сможет подтвердить законность приобретения активов, то такие активы признаются активами необъяснимого происхождения. При этом, при возникновении риска вывода актива из страны или его отчуждения уполномоченный орган будет обращаться в суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер.

Добровольно или принудительно - как можно вернуть активы

Законом предусматривается, что возврат незаконно приобретенных активов может осуществляться в добровольном порядке либо в принудительном — на основании судебных актов республики, иностранных государств или решений компетентных органов иностранных государств.

Условия могут предусматривать выплату денег, передачу части или всех активов государству, возмещение государству сумм недополученных налогов, причиненного ущерба, сумм полученных лицом сверхдоходов за общий период владения активами, но не менее причиненного государству ущерба и другие условия. Эти условия разработаны для обеспечения справедливого и соразмерного возврата активов.

В случаях, когда необходим принудительный возврат активов, уполномоченный орган инициирует процесс путем подачи заявления в суд, следуя общим принципам и процедурам, изложенным в гражданском процессуальном законодательстве.

Для возвращенных активов создадут специальный госфонд

Для аккумулирования и управления активами, возвращенными государству, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по этим вопросам.

Поступившие в пользу государства активы будут передаваться в Специальный государственный фонд, который представляет из себя контрольный счет наличности в Министерстве финансов. Средства из Специального государственного фонда будут направляться на финансирование социальных, экономических проектов.

Учитывая, что активы могут находиться за рубежом, законом предусмотрены механизмы международного правового сотрудничества для обеспечения исполнения решений судов, обмена информацией и иного правового взаимодействия. Для выявления активов за рубежом Правительство страны сотрудничает с международными организациями.

К слову, в апреле этого года Генеральная прокуратура Казахстана подписала соглашение о сотрудничестве с Базельским институтом управления, чей Международный центр по возвращению активов (ICAR) является одним из крупнейших в мире.

Уполномоченный орган ежегодно будет готовить информацию по противодействию незаконному приобретению и выводу активов, принятым системным мерам, в том числе направленным на исключение причин и условий, способствующих незаконному приобретению и выводу активов.

Почему этот закон важен для Казахстана

По мнению депутата Мажилиса Парламента Ерлана Саирова, закон является важным шагом в создании социальной справедливости.

«Этот закон является очень важным механизмом создания в нашей стране социальной справедливости, так как за 30 лет в стране проводились, конечно, экономические реформы, было определенное развитие. Но мы не можем отрицать тот факт, что очень ограниченная часть граждан и нерезидентов нашей страны завладели основной частью национального богатства нашей страны. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что всего 162 человека являются самыми богатыми людьми нашей страны и обладают более чем половиной всего ВВП Казахстана. Поэтому рано или поздно социальная справедливость должна восторжествовать, и этот закон является механизмом постепенного эволюционного возврата активов, которые были незаконно приобретены», — сказал мажилисмен в ходе телефонной беседы с корреспондентом МИА «Казинформ».

Депутат отмечает, что его принятие стало ответом на массовый запрос общества.

«Если государство докажет, что этот актив был приобретен незаконно, можно будет его изъять. Поэтому это очень важно с точки зрения права. Есть четкий законный механизм. Мне кажется, что закон необходим. Это пожелание огромной части населения нашей страны. Когда мы посещали регионы, многие жители спрашивали, когда будут возвращены те или иные активы, которые «теневым» способом оказались у некоторых людей. Это и есть ответ на массовый запрос общества на социальную и нравственную справедливость», — добавил депутат.

К слову, Президент направил закон в Конституционный суд. Закон прошел еще один фильтр. Таким образом, этот исторический для нашей страны закон является результатом требований большинства и одобрен всеми ветвями власти.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что закон создает правовую основу и не предназначен для массового применения.

«…Он создает механизм для точечной работы, которая последние полтора года активно велась. Мы видим, что ряд лиц свои активы государству вернули. Понятно, что здесь не обошлось без политического и силового давления. Инициируя этот закон, Глава государства имел ввиду, прежде всего, обеспечение процессов демонополизации, то есть решение может быть не только юридическим, но и политическим. Изымать все у всех как минимум будет экономически неправильным», — отметил Данияр Ашимбаев.

Он добавил, что закон будет применяться точечно. Однако предпринимаемые меры направлены не только на представителей прежней элиты, но и существующей.

Депутата Мажилиса Парламента Никиты Шаталова считает, что закон должен был соблюсти хрупкий баланс между продолжением строительства справедливого Казахстана и инвестиционным климатом.

«…Этот закон должен был соблюсти хрупкий баланс между продолжением строительства справедливого Казахстана и инвестиционным климатом. В текущем арсенале комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов инструментов было недостаточно, чтобы эффективно изымать активы. В соответствии с мировым опытом появилась процедура гражданской конфискации, которая не ограничена сроками исковой давности», — написал в своем Telegram-канале мажилисмен.

По его мнению, важной новацией стал добровольный возврат собственности и финансов.

«Безвозмездная передача активов в пользу государства будет рассматриваться каждый раз индивидуально — будут учитываться как инвестиции, созданные рабочие места, так и нарушения законов и получение сверхприбыли как отягчающие обстоятельства. При этом если после передачи будет выявлено, что конкретный олигарх или экс-чиновник утаивал другие денежные потоки, процедура расследования возобновится – и скорее всего, уже через суд», — отметил Никита Шаталов.

Стоит отметить, что закон также предусматривает механизмы защиты добросовестных приобретателей.

По мнению экспертов, подписание Главой государства закона о репатриации незаконно присвоенных активов знаменует собой поворотный момент в усилиях по преследованию тех, кто украл богатства страны. Украденное могло быть вложено в качественное образование, устойчивую инфраструктуру и диверсифицированную экономику. С появлением закона у государства теперь есть достаточно инструментов, чтобы попытаться вернуть украденное и направить эти средства на развитие страны.

По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, по состоянию на май 2023 года Правительство возместило до 760 млрд тенге ($1,7 млрд) незаконно присвоенных активов. Из этой суммы около $575 млн было возвращено в Казахстан из-за рубежа. В другие государства было направлено более 100 просьб об оказании правовой помощи. Имущество на сумму более $100 млн было арестовано.