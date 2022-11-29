На «Казфосфате» достигнуты договоренности по всем трудовым вопросам

С первых дней придя к руководству компании «Казфосфат», в августе 2021 года акционеры и менеджмент активно начали предпринимать меры по вопросам, которые долгие годы не находили своего решения. Поэтому 29 ноября 2022 года, в связи с трудовыми вопросами, возникшими в ТОО «Казфосфат», была создана рабочая группа, в состав которой вошли представители руководства компании, соответствующих органов и работники предприятия.

На встречах работники подняли ряд вопросов по трудовым отношениям, которые долгие годы не решались. В их числе: повышение заработной платы, выделение средств на лечение, оздоровление, рассмотрение равных возможностей для сотрудников, которые заняты на работах с вредными условиями труда, своевременное обеспечение спецодеждой, а также повышение ее качества, вопросы связанные с перевозкой работников, ведение делопроизводства на двух языках и другие.

В результате всесторонней работы рабочей группы и руководства компании достигнуты договоренности по всем трудовым вопросам.

В частности, используя дифференцированный подход, в целях увеличения заработной платы и сокращения разрыва в оплате труда с 1 января 2023 года заработная плата работников повысится на 50 тыс. тенге, с 1 июля – еще на 30 тыс. тенге. Помимо этого, ежегодно предприятие будет индексировать заработную плату сотрудников на уровне инфляции.

Среднемесячная заработная плата сотрудников компании на данный момент составляет 281 183 тенге. Кроме того, в декабре текущего года всем работникам будет выплачена 13-я зарплата (в размере одного должностного оклада).

На балансе ТОО «Казфосфат» имеется лечебно-оздоровительный комплекс «Көктал», в котором в 2022 году был проведен капитальный ремонт лечебного блока и 5 корпусов, обновлена мебель, произведен закуп нового медицинского оборудования. Со следующего года будут заключены контракты еще с 4 санаториями, в которых сотрудники по желанию могут воспользоваться медицинскими услугами.

В настоящее время работникам цехов ТОО «Казфосфат» выплачивается компенсация за вредные условия труда. С 2023 года все производственные цеха пройдут повторную аккредитацию, по итогам которой компенсационные выплаты за вредные условия труда будут пересмотрены.

Принимая во внимание, что все предыдущие годы обеспечения спецодеждой работников проводились не на должном уровне, в 2021-2022 году руководством компании приняты меры по снабжению спецодеждой и спецобувью в полном объеме. Со следующего года дополнительно будут приняты меры по повышению качества спецодежды.

ТОО «Казфосфат» с 2021 года ежегодно заключает договоры с автопарками по перевозке работников. С января 2023 года планируется запуск новых автобусов, а также новых маршрутов для сотрудников предприятия.

Также, до конца текущего года будет решен вопрос ведения делопроизводства на двух языках.

Вопросы социальной поддержки работников находятся на постоянном контроле у руководства компании. Так, ранее предприятие повысило заработную плату работникам с 1 января 2021 года на 10%, с 1 июля 2021 года - дополнительно на 15%, с 1 января 2022 года - еще на 10% и 1 июля 2022 года – еще дополнительно на 10%.

В целях улучшения качества условий труда для сотрудников были проведены ремонтные работы и модернизация столовых новым оборудованием. Компания обеспечила бесплатным питанием на предприятии около 6000 сотрудников.

Проведен капитальный ремонт детского лагеря «Жулдыз», рассчитанного на 750 детей работников предприятия.

Компанией разработаны и утверждены «Правила по оказанию адресной социальной помощи», в рамках которых выплачена материальная помощь 1 457 нуждающимся работникам.

Большое внимание уделяется обеспечению жильем сотрудников.

Так, впервые за последние десятилетия предприятие предоставило 72 квартиры в г. Каратау многодетным семьям, ветеранам, инвалидам труда, 31 квартиру в г. Тараз для работников завода.

В следующем году Казфосфат планирует строительство 226-квартирного жилого дома в г. Жанатас. Также компания поможет своим сотрудникам накопить деньги на первоначальный взнос в «Отбасы банке», то есть, половину от стоимости жилья.

ТОО «Казфосфат» реализуя принципы социальной ответственности в 2021 году произвел реконструкцию набережной «Үшбұлақ» в городе Тараз, полностью профинансировал строительство в городе Каратау парка с детскими и спортивными площадками. Также в 2023 году планируется строительство аналогичного парка отдыха в селе Шайқорық Жамбылской области. А в селе Кумкент в Туркестанской области, где находится подразделение компании, будет профинансирован проект по освещению улиц.

Работа по реализации всех договоренностей в рамках производственной и социальных проектов будет находиться на особом контроле руководства компании «Казфосфат».



