Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    На казахстанской границе нет скоплений граждан стран Центральной Азии - КНБ РК

    14 Сентября 2020, 13:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Государственной границе РК нет скоплений граждан стран Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Задержек при пересечении гражданами Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан из-за процедур пограничного контроля не происходит. Основные пункты пропуска, через которые следуют граждане указанных стран: Сырым, Жайсан, Карасу и Жибек жолы. Следоване через территорию Казахстана граждан КР, РТ и РУ осуществляется организованным порядком при официальном обращении дипломатических служб иностранных государств, под сопровождением представителей уполномоченных государственных органов РК и представителей посольств этих стран. Фактов оседания граждан КР, РТ и РУ на территории РК не отмечено. Возникновение проблем, связанных с пересечением границ гражданами КР, РТ и РУ, не прогнозируется. Ситуация в пунктах пропуска через границу РК стабильная и контролируемая», – сообщает пресс-служба ведомства.

    Также приведены цифры, показывающие количество граждан стран Центральной Азии, пересекших Государственную границу РК с начала 2020 года. Граждан Кыргызстана въехало в Казахстан 12 905 человек, выехало 12 196 человек. Граждан Таджикистана въехало 546 человек, выехало 900 человек. Граждан Узбекистана въехало 10 698 человек, выехало 14 302 человека.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Пограничники КНБ
    Новости по теме
    Новости по теме
    План действий платформы Диалога женщин стран ЦА планируют принять в Астане
    Казахстан принял председательство в платформе Диалога женщин стран ЦА
    Странам ЦА удалось достичь значительной активизации регионального сотрудничества - председательница Олий Мажлиса Узбекистана
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам