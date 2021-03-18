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    На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление транспорта

    18 Марта 2021, 02:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На казахстанско-узбекской границе замедлен пропуск транспорта - около 200 автомашин скопились в сопредельном пункте пропуска Республики Узбекистан «Дауыт ата», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Погранслужбу КНБ РК.

    Кроме того, в связи с ухудшением погодных условий в западных регионах, а также приграничных с территорией Казахстана областях Российской Федерации (гололед, снежные заносы) в пункте пропуска «Тажен» (РК) также образовалось скопление грузовых транспортных средств (около 150 автомашин).

    Водителей грузовых транспортных средств, особенно перевозящих скоропортящуюся продукцию, просим учитывать данные обстоятельства при планировании пересечения границы в указанных пунктах пропуска, отметили в Пограничной службе, добавив, что принимаются меры по ускорению пограничных процедур.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Узбекистан КНБ Дороги
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