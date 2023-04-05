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    На казахстанско-туркменской государственной границе установят режим

    5 Апреля 2023, 12:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилис принял Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соглашение подписано 25 октября 2021 года в городе Ашхабаде на уровне заместителей премьер-министров государств. Основная цель соглашения - установление правовой основы и урегулирование отношений между Республикой Казахстан и Туркменистаном на государственной границе. Соглашением предусматривается установление режима казахстанско-туркменской государственной границы и дальнейшее укрепление национальной безопасности Республики Казахстан.

    «Режим государственной границы образует следующий порядок с положением, действующим на границе. Первое - содержание государственной границы. Второе - пропуск через государственную границу людей, транспортных средств, грузов и иного имущества. Третье - осуществление полетов над государственной границей. Четвертое - ведение хозяйственной и иной деятельности на государственной границе, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод. Пятое - решение пограничного инцидента», – сказал заместитель председателя Комитета национальной безопасности - директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, выступивший с докладом о законопроекте.

    Он также отметил, что соглашение считается бессрочным и действует до тех пор, пока одна из сторон не предоставит иной стороне письменную информацию о своем намерении прекратить его действие через дипломатический канал.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Внешняя политика Казахстана Мажилис Пограничники Туркменистан
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