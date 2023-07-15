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    На Каспии утонул мужчина

    15 Июля 2023, 16:11

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Трагическое происшествие случилось на побережье 7А микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    На побережье 7А микрорайона Актау 14 июля утонул 23-летний мужчина. Вызов о происшествии поступил на пульт дежурного «102» В 14:26 часов. «Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции города по статье 001 («Смерть лица»). Иная информация в интересах следствия не разглашается», - отметили в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Каспийское море Актау полиция
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