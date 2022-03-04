На Каспии проходит учение Военно-морских сил Казахстана

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В казахстанском секторе Каспийского моря военные моряки отрабатывают действия по боевому применению группировки ракетно-артиллерийских кораблей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

«Мероприятия боевой учебы проводятся в Вооруженных силах в рамках реализации поручения Президента Казахстана по кардинальному повышению боеспособности армии. Руководит учением главнокомандующий Военно-морскими силами контр-адмирал Сакен Бекжанов. В ходе маневров совершенствуется уровень подготовки экипажей, отрабатывается порядок их взаимодействия при выполнении задач по защите территориальной целостности, суверенитета и экономических интересов страны в казахстанском секторе Каспийского моря», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

По информации ведомства, особое внимание уделено спасательным действиям экипажей при оказании помощи кораблю, терпящему бедствие. Военными моряками также выполняются мероприятия по противодиверсионной защите кораблей, противодействию беспилотным летательным аппаратам и катерам условного противника.