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    На Каспии площадь горящих тростниковых зарослей сократилась до 2 га

    11 Июля 2023, 18:58

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на побережье Каспийского моря площадь горящих тростниковых зарослей сократилась до 2 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС области, авиацией МЧС проводится активная проливка мест горения и тления тростниковых зарослей. Общая площадь пожара составила 830 га, из них в настоящее время горят или тлеют тростники на 2 га.

    С начала пожара с вертолета осуществлено 167 сбросов воды - более 500 тонн.

    Тушение продолжается.

    В оперативных работах по ликвидации ЧС наземным способом задействованы 85 человек и 14 единиц техники ДЧС и государственного природного резервата «Акжайык».

    В области сохраняется высокая температура воздуха до +35 градусов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Пожар ДЧС Каспийское море Атырау
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