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    На картографической платформе размещены разрешенные и запрещенные места для купания

    16 Сентября 2021, 14:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На картографической платформе размешены разрешенные и запрещенные места для купания. Об этом рассказал начальник управления Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Канат Турысбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году применялись новые методы профилактики гибели людей на водоемах. Мультимедийное оборудование авиационного и железнодорожного транспорта использовалось для распространения агитационной продукции по соблюдению Правил безопасности на водоемах. На картографической платформе «2GIS» размещены данные о запрещенных и разрешенных местах для купания на водных акваториях во всех регионах страны», - отметил он.

    Ранее сообщалось о подготовке к отопительному сезону. В частности, выявлено практически 700 тысяч нарушений правил пожарной безопасности в жилых домах.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Происшествия Цифровой Казахстан МЧС
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