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    На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская

    23 Июня 2023, 11:19

    ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ - 22 июня началось очередное вершинное извержение самого высокого российского вулкана Ключевская сопка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

    Предыдущее вершинное извержение вулкана происходило с 30 сентября 2020 по 8 февраля 2021 года.

    «В настоящее время наблюдается эксплозивное извержение стромболианского типа - фонтанирование лавы в кратере вулкана. Такое извержение пока не опасно ни для населения окрестных поселков, ни для авиации», - говорится в сообщении.

    KVERT продолжает мониторинг вулкана.

    Ранее МИА «Казинформ» рассказывал о последних извержениях действующих вулканов в 2023 году и их влиянии на климат планеты.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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