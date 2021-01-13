На какую сумму казахстанцы заключали коррупционные сделки в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди опрошенных респондентов по результатам мониторинга состояния коррупции в Казахстане за 2020 год наиболее распространенной причиной совершения коррупционной сделки оказалось получение лечения либо направления на лечение в больницах. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказала исполнительный директор ОФ «Transparency Kazakhstan» Ольга Шиян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что становилось обстоятельствами совершения коррупционной сделки? В ходе опроса мы описали 72 повода, среди которых наиболее распространенными оказались получение лечения либо направления на лечение в больницах. Второе место среди причин, по которым респонденты среди населения были готовы платить взятки, устройство на работу. Третье место – устройство в детский сад. Четвертое - решить земельный вопрос и получить различные справки в ЦОНах», - озвучила эксперт.

На брифинге Ольга Шиян также назвала сумму заключенной коррупционной сделки.

«Стоимость коррупционной сделки составила минимально 1000 тенге, максимально - 300 тысячи тенге. По сравнению с прошлым годом, как отметила спикер, наблюдается уменьшение суммы взятки.

«Но респонденты связывали это не с тем, что взяткодатели были снисходительными, а с тем, что кризис, вследствие чего договариваться удавалось на меньшую сумму», - пояснила исполнительный директор «Transparency Kazakhstan».

По ее словам, если учитывать корреляцию между степенью вовлеченности респондентов в коррупцию и частотой обращения в государственные органы, коррупционный опыт зависит от заинтересованности респондента получить эту услугу.

«К примеру, число обращений в ЦОНы составило больше трех тысяч среди наших респондентов, но только в 55 случаях сообщили, что обращение в госорган завершилось коррупционной сделкой. К примеру, в полиции поступило 483 обращения и 67 из них закончились коррупционной сделкой или неформальным решением вопроса», - добавила Ольга Шиян.