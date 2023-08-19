Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы

    19 Августа 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране имеются предусмотренные законом льготы и материальная помощь как для многодетных мам, так и для неполных семей. Однако о них знают далеко не все. О наиболее актуальных из них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

    Жилищные программы

    Собственное жилье, очевидно, является мечтой для многих, в том числе для одиноких матерей. Власти РК предоставляют им жилье из государственного фонда. Они также имеют возможность приобрести квадратные метры по льготным программам.

    Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер»

    Это программа, разработанная на приобретение жилья до 2025 года на льготных условиях. Кредитная ставка – 5% (ГЭСВ – 5,2%). Первоначальная сумма взноса 20% от стоимости квартиры или дома.

    Объекты, участвующие в программе, можно посмотреть на сайте Отбасы банка. Участниками могут быть как очередники акимата (им предоставляется приоритет), так и вкладчики банка Отбасы. В основном они направлены на решение жилищных проблем социально-уязвимых слоев населения, включая многодетные семьи.

    «Бақытты отбасы»

    Этот проект рассчитан на многодетные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, неполные семьи, инвалидов 1 и 2 групп или детей-сирот, оставшихся без родительского попечения.

    Жилье можно купить только в том регионе, где вы стоите в очереди в акимате. Также вы можете получить кредит только при наличии основного дохода. Основным доходом является доход от трудовой и/или предпринимательской деятельности. Программа рассчитана на малообеспеченные категории граждан, потому имеет самую низкую ставку 2%.

    Гранты для бизнес-идей

    Многие многодетные семьи не осведомлены о различных программах стимулирования предпринимательства и трудоустройства. С 2019 года для обеспечения занятости, открытия семейного бизнеса и увеличения доходов многодетных сельских жителей предоставлялись государственные гранты на новые бизнес-идеи.

    Государство предоставляет гражданам возможность заниматься бизнесом, обучившись основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес», а затем предоставляет безвозмездные гранты на открытие собственного дела.

    Проект реализуется Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Помимо обучения основам предпринимательства и получения финансовых средств от финансового института, участники могут рассчитывать на помощь в подготовке бизнес-плана, защите и сопровождении бизнес-проекта.

    «Согласно приказу министра труда и социальной защиты населения от 7 февраля прошлого года, гранты в размере 400 месячных расчетных показателей выдаются социально-уязвимым слоям населения, которые являются безработными или индивидуальными предпринимателями, сроком регистрации до трех лет. А именно, граждане, получающие адресную социальную помощь, члены многодетных семей, получающие пособия по потере кормильца, кандасы, трудоспособные инвалиды и лица, имеющие на попечении детей с ограниченными возможностями, могут принять участие в данной программе. Для этого у участника обязательно должен быть сертификат обучающего курса «Бастау Бизнес», срок выдачи которого не превышает трех лет. Регистрация на обучение по курсу «Бастау Бизнес» проводится на портале business.enbek.kz. Кроме того, нужно с портала скачать образец бизнес-плана, заполнить его и обратно загрузить на портал»,- говорится на сайте НПП «Атамекен».

    Размер гранта составляет до 400-кратного месячного расчетного показателя.

    Грант предоставляется однократно, на безвозмездной и безвозвратной основе для запуска и реализации стартового бизнеса.

    Прием заявок и предоставление грантов осуществляется по потокам, не более семи раз в течение 12-ти последовательных месяцев. Вы можете подавать заявки на получение гранта неоднократно в рамках разных потоков. Гранты предоставляются однократно.

    Следует отметить, что гранты выдаются на разнообразные бизнес-цели, включая приобретение необходимого оборудования, инструментов, технологий и других аспектов. Однако они не могут быть использованы для личных нужд, таких как погашение кредитов или приобретение недвижимости.

    Напомним, что ранее корреспондент МИА «Казинформ» разобрал, какие социальные выплаты и пособия положены казахстанским матерям.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Социальная поддержка Жилье Общество Недвижимость
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие дела рассматривают с 1 сентября ювенальные суды
    Динара Закиева предлагает внести в УК статью «Насилие в отношении несовершеннолетнего»
    В борьбе со школьным буллингом в РК используют финскую программу KiVa
    Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточить наказание за любые формы насилия над детьми
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области