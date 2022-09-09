На какую помощь могут рассчитывать идущие работать в село молодые медики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по привлечению медицинских кадров на село доложила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно норме, введенной 2012 году в Закон «Об образовании», выпускники, обучившиеся за счет государственного образовательного заказа по медицинским специальностям, обязаны отработать в течение трех лет. В целях стимулирования и поддержки медицинских работников, трудоустроенных в селах, республиканским бюджетом предусмотрены выплаты подъемных пособий в размере 100 МРП и бюджетных кредитов на приобретение или строительство жилья в размере 1 тыс. 500 МРП», - сказала Ажар Гиният.

Кроме того, по данным ведомства, местными акиматами регионов, в целях стимулирования молодых специалистов, каждому врачу оказывается финансовая поддержка в размере 1-2 млн тенге. К примеру, акимат Костанайской области выплачивает до 5 млн, акимат Северо-Казахстанской области до 3 млн тенге подъемных средств.

В результате в 2020-2021 годы в сельские медицинские учреждения трудоустроены 1тыс. 332 выпускника, что составляет 94 % всех распределенных специалистов.

«Хочу отметить, что этого показателя удалось достичь благодаря совместной работе Министерства с акиматами. В текущем году в село уже предварительно распределено 797 выпускников, обучившихся на медицинские специальности. Здесь важным вопросом является закрепление кадров на местах, поэтому, в целях снижения дефицита медицинских кадров, местным исполнительным органам необходимо уделить особое внимание на усиление мер социальной поддержки молодых специалистов, прибывших в село», - подчеркнула Ажар Гиният.

Фото: ortcom.kz