На какую помощь государства могут рассчитывать мамы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране имеются предусмотренные законом льготы и материальная помощь как для многодетных мам, так и для неполных семей. Однако о них знают далеко не все. О наиболее актуальных из них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».
Право на социальную выплату на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) возникает с даты отпуска по беременности и родам, указанной в листе о временной нетрудоспособности.
Кому назначается
Единовременная социальная выплата на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) назначается работающим женщинам, за которых были уплачены социальные отчисления в Фонд, находящимся в отпуске по беременности и родам.
Куда обращаться за выплатой
За выплатой можно обратиться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан», через веб-портал «электронного правительства» (www.egov.kz), а также посредством абонентского устройства сотовой связи, при получении sms сообщения о праве на услугу, отправив ответный смс о согласии на ее оказание.
Размер выплаты
Размер социальной выплаты на случаи потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, на соответствующий коэффициент количества дней нетрудоспособности.
Право на социальную выплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет возникает с даты рождения, указанной в свидетельстве о рождении ребенка, в случаях усыновления (удочерения) ребенка (детей) и назначения опеки над ребенком, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до полутора лет – со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) или со дня назначения опекуна.
Кому назначается
Социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет назначается участнику системы обязательного социального страхования, осуществляющему уход за ребенком и имеющему право на получение социальных выплат из фонда.
При этом, если уход за ребенком осуществляется несколькими участниками системы обязательного социального страхования, социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет назначается только одному из указанных лиц.
Размер выплаты
Ежемесячные социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет определяются путем умножения среднемесячного размера дохода на коэффициент замещения дохода – 0,4. Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние 24 месяца (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную выплату, на 24.
При этом максимальный размер социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет не должен превышать 40% от 7-кратного размера минимальной заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете, а минимальный размер социальной выплаты – не менее размера ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком по достижении им возраста полутора лет.
Право на назначение и получение социальной выплаты на случай потери кормильца имеют члены семьи, состоявшие на иждивении умершего (признанного судом, безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца – участника системы обязательного социального страхования. Право на выплату возникает с даты смерти.
Кому назначается
Выплата назначается следующим членам семьи, состоявшим на иждивении умершего (признанного судом, безвестно отсутствующим или объявленного умершим):
- детям, в том числе усыновленным (удочеренным);
- братьям, сестрам и внукам, не достигшим 18 лет, если они не имеют трудоспособных родителей;
- одному из родителей или супругу либо деду, бабушке, брату или сестре, если заняты уходом за иждивенцем кормильца, не достигшим трех лет.
Если члены семьи, достигшие 18 лет:
обучаются (обучались) очно в организациях образования – выплата осуществляется до даты окончания учебы, но не более чем до 23 лет;
являются лицами с инвалидностью с детства первой или второй группы – выплата назначается на срок установления инвалидности.
Размер выплаты
Размер выплаты определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, за минусом 50% от минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете на дату возникновения права на социальную выплату, на соответствующие коэффициенты замещения дохода, количества иждивенцев и стажа участия.
Среднемесячный размер дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние 24 календарных месяца (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную выплату, на 24.
Ежегодно размер социальной выплаты на случай потери кормильца повышается на основании решения Правительства Республики Казахстан.
Размер пособия
В соответствии со статьей 10 Закона Республики Казахстан «О государственных пособиях семьям, имеющим детей» размер пособия на рождение ребенка составляет : на первого, второго, третьего ребенка – 38 месячных расчетных показателей (МРП); на четвертого и более ребенка – 63 МРП.
Кому выплачивается
Лицам, осуществляющим уход за ребенком и не являющимся участниками системы обязательного социального страхования.
Размер пособия по уходу за ребенком составляет:
- на первого ребенка — 5,76 МРП;
- на второго ребенка — 6,81 МРП;
- на третьего ребенка — 7,85 МРП;
- на четвертого и более ребенка — 8,90 МРП.
В Казахстане многодетной считается семья, в которой совместно проживают 4 и более несовершеннолетних детей или студентов-очников до достижения ими 23 лет. Многодетным матерям, родившим и воспитавшим 6 детей, вручается подвеска «Күміс алқа», а те, кто родил и воспитал 7 и более детей, награждаются подвеской «Алтын алқа».
Пособие для многодетных семей выплачивается многодетной семье, имеющих четверых и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет.
Размер пособия пересчитывается в связи с изменением количества несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет. Назначают независимо от доходов семьи в размере:
- с 4 детьми -16,03 МРП;
- с 5 детьми -20,04 МРП;
- с 6 детьми -24,05 МРП;
- с 7 детьми -28,06 МРП;
на восьмерых и более детей - 4 МРП на каждого ребенка.
Кому выплачивается
Матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка c инвалидностью (детей с инвалидностью).
Размер пособия
Пересчитывается в связи с изменением количества несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до 23 лет. Назначают независимо от доходов семьи в размере:
- с 4 детьми -16,03 МРП;
- с 5 детьми -20,04 МРП;
- с 6 детьми -24,05 МРП;
- с 7 детьми -28,06 МРП;
- на восьмерых и более детей - 4 МРП на каждого ребенка.
Пособие многодетным матерям, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» (или получившие ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнской славы» I и II степени) выплачивается многодетной матери в размере 6,4 МРП на ежемесячной основе.