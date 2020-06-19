На какую бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какую бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать казахстанцы, рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году более 150 тысяч граждан получили бесплатную юридическую помощь в рамках гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП). Эта помощь оказывается адвокатами за счёт бюджетных средств», - сказал Марат Бекетаев.

Глава Минюста добавил, что в целях прозрачности и эффективности расходования денег, а также процедуры назначения адвокатов в настоящее время ведется работа по автоматизации ГГЮП.

В связи с внедрением информационной системы «Е-заң көмегі» назначение адвокатов будет осуществляться путем автоматического выбора, а также позволит гражданам посредством этой системы получать онлайн-консультации.

«С 1 января 2019 года для граждан, находящихся в затруднительном социальном и финансовом положении, предусмотрено получение бесплатной комплексной социальной юридической помощи. Такая помощь оказывается адвокатами и юрконсультантами на безвозмездной основе с момента обращения клиента до полного разрешения его вопроса», - пояснил Марат Бекетаев.

Было отмечено, что как показывает практика, данная услуга является достаточно востребованной среди населения. На сегодняшний день помощь оказана более чем 2000 граждан.