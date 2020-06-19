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    На какую бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать казахстанцы

    19 Июня 2020, 12:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какую бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать казахстанцы, рассказал министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2019 году более 150 тысяч граждан получили бесплатную юридическую помощь в рамках гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП). Эта помощь оказывается адвокатами за счёт бюджетных средств», - сказал Марат Бекетаев.

    Глава Минюста добавил, что в целях прозрачности и эффективности расходования денег, а также процедуры назначения адвокатов в настоящее время ведется работа по автоматизации ГГЮП.

    В связи с внедрением информационной системы «Е-заң көмегі» назначение адвокатов будет осуществляться путем автоматического выбора, а также позволит гражданам посредством этой системы получать онлайн-консультации.

    «С 1 января 2019 года для граждан, находящихся в затруднительном социальном и финансовом положении, предусмотрено получение бесплатной комплексной социальной юридической помощи. Такая помощь оказывается адвокатами и юрконсультантами на безвозмездной основе с момента обращения клиента до полного разрешения его вопроса», - пояснил Марат Бекетаев.

    Было отмечено, что как показывает практика, данная услуга является достаточно востребованной среди населения. На сегодняшний день помощь оказана более чем 2000 граждан.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст
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