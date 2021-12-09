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    На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России

    9 Декабря 2021, 10:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ходе переговоров касательно взаимного признания паспортов вакцинации Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас там неплохо идут переговоры, уже на самом высоком уровне это обсуждалось, даже на уровне премьер-министров, и сейчас готовится. Со стороны Казахстана готовность 100-процентная», - сказал Алексей Цой в кулуарах после заседания Правительства.

    Со стороны РФ, по его словам, сейчас прорабатываются вопросы законодательного регулирования.

    «Вы видите, что 24 страны взаимно признали с Казахстаном. Такие серьезные страны Евросоюза, и Чехия зашла, Венгрия одна из первых, Канада зашла. Серьезные страны, которые серьезно признают. Думаем, со временем мир потихоньку будет раскрываться в таком формате, будут понимать, что есть потребность в сокращении расстояния между странами и признании паспортов», - отметил министр.

    «С Россией переговоры идут, наши переговоры обещают, что в ближайшее время. Это не от нашей стороны зависит. Со стороны Казахстана все нормативные документы готовы, у нас механизм отработан», - заключил глава Минздрава.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Россия Коронавирус в РК Вакцинация
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