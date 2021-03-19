На какой стадии подготовка к производству полиэтилена, рассказали в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве энергетики поделились планами по производству полиэтилена в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время по проекту производства полиэтилена мощностью 1,250 млн тонн в год (далее - Проект) ведется работа по поиску потенциального стратегического партнера. Для этого определены следующие критерии: наличие лицензионной технологии, предоставление рынка сбыта (off-take контракт), на основе которых сформированы группы компаний. В настоящее время начаты переговоры с данными компаниями, в частности Sabic, Chevron и др. Активно ведутся переговоры с Chevron Phillips Chemical и его участие в сопровождении off-take контракта», - сообщили в пресс-службе Минэнерго в ответ на запрос.

В ведомстве также уточнили, что поскольку ключевым условием для успешного привлечения стратегического партнера является обеспечение проекта сырьем, совместно с ТОО «Тенгизшевройл» прорабатывается вопрос строительства газосепарационной установки мощностью 9,7 млрд куб.м (ГСУ) – инфраструктуры, необходимой для извлечения этана из сухого газа.

«На сегодня начаты работы по разработке проектно-сметной документации по ГСУ, который планируется завершить к концу т.г.. В целом по данному проекту стоит задача в 2021-2022 годах определить стратегического партнера и приступить к его реализации», - добавили в Министерстве.

В ведомстве также сообщили и о производстве циклогексана.

«Частным инвестором предусматривалось реализация проекта по переработке бензола с АНПЗ в циклогексан (мощностью 150 тыс. тонн в год). В связи со сложившейся ситуацией в мире, связанной с пандемией COVID-19, на сегодня приостановлено рассмотрение инвестором проекта», - заключили в Минэнерго.

Фото: globuc.com