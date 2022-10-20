На какой стадии находятся работы по строительству девяти новых водохранилищ в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится для решения вопросов дефицита и снижения потерь воды сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для решения вопросов дефицита и снижения потерь воды нами осуществляется системная работа. В настоящее время проблемные вопросы водного хозяйства решаются в рамках нацпроектов «Жасыл Казахстан», «Сильные регионы – драйвер развития страны» и «по развитию АПК до 2025 года», - сказал Сериккали Брекешев

Так, по данным ведомства, в рамках национального проекта «Жасыл Қазақстан» к 2025 году планируется сократить потери воды при орошении на 4 км3, а в промышленности снизить объем забора свежей воды на 1,3 км3.

В республике имеется порядка 3,5 тыс. (3488) магистральных каналов протяженностью около 21,5 тыс. км, из которых 11,9 тыс. км находится в неудовлетворительном состоянии. Планомерно ведется работа по их реконструкции. Так, до 2021 года было реконструировано 5,6 тыс. км каналов (2020 год – 813 км, 2021 год – 1050 км). В планах до 2025 года провести реконструкцию оставшихся 6,4 тыс. км каналов. В результате потери воды сократятся на 1,7 км3.

«Ведется работа и по решению вопроса износа плотин. На начало 2017 года в стране было 41 аварийное водохранилище. За последние пять лет (2017-2021 годы) отремонтировано 16. В этом году будут восстановлены еще шесть сооружений, а к 2025 году планируется реконструировать оставшиеся 19 водохранилищ. Это позволит сэкономить порядка 800 млн м3 воды. Для обеспечения дополнительного объема воды до 2025 года запланировано строительство девяти новых водохранилищ с объемом накопления 1,7 км3, из которых в 2021 году было сдано в эксплуатацию водохранилище «Кенсай-Коскорган-2» в Туркестанской области. По остальным ведется разработка проектной документации», - пояснил Сериккали Брекешев.

Так строительство таких сооружений запланировано в Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях.