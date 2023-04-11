На какой стадии находится вопрос строительства АЭС в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На какой стадии находится вопрос строительства атомной электростанции в Казахстане, сообщил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Была проведена достаточно большая работа, были проведены предтендерные процедуры, и компании направили необязывающие предложения. Сейчас несколько заявок рассматриваются, это французская компания, корейская компания, есть предложение от китайских партнеров, от российских партнеров», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Глава Минэнерго также перечислил преимущества различных компаний в вопросе строительства АЭС.

«Если говорить по опыту строительства и количества в настоящий момент строящихся в мире блоков и эффективных станций, то именно по атомному острову есть определенное лидерство у компании Росатом. Если говорить про энергооборудование, безусловно, тут лидерами являются французские компании», - пояснил Алмасадам Саткалиев.

Он также добавил, что по системам автоматики, по вспомогательному оборудованию европейские, американские, корейские и китайские компании достаточно глубоко продвинуты. В Казахстане планируется реализовать комплексное решение и не выбирать одного поставщика оборудования и взять самое лучшее.

«Точно такие же станции сейчас строятся в Египте, Турции и доказывают свою эффективность. Но, тем не мене, мы должны принимать и геополитические аспекты строительства. В настоящее время, кто окончательно выиграет конкурс, мы не можем сказать. Пока мы не можем сказать, что это будет Росатом. Однозначно, это будет комбинация», - резюмировал Алмасадам Саткалиев.

Как известно, Казахстан намерен построить атомную электростанцию (АЭС) в ближайшей перспективе. Ранее сообщалось, что публичные слушания о месте строительства будущей АЭС пройдут в Алматинской области. В июне 2022 года министр энергетики РК Болат Акчулаков уточнил место, где планируется строительство атомной электростанции.

«Провели межведомственную комиссию не по конкретному месту, а по региону размещения. Это все-таки регион озера Балхаш. Это в районе поселка Улкен Алматинской области. Регион размещения мы определили», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах после пленарного заседания Совета иностранных инвесторов.

На сегодня в список потенциальных поставщиков ядерных технологий, рассматриваемых Казахстаном, вошли четыре зарубежные компании (китайская CNNC, российская ГК «Росатом», французская EDF и южнокорейская KHNP). Все компании имеют проверенные временем реакторные технологии большой мощности с опытом эксплуатации. Ранее мы писали о том, что может предложить Франция Казахстану в развитии атомной энергии.