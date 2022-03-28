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    На какой срок можно будет продлить процедуру банкротства физлиц в РК

    28 Марта 2022, 15:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На какой срок можно будет продлить процедуру банкротства физлиц, рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Срок проведения процедуры шесть месяцев, но при наличии каких-либо объективных причин процедуру банкротства в суде можно продлить еще на шесть месяцев», - сказал Кайрат Миятов в ходе публичных слушаний по законопроекту, предусматривающему банкротство физических лиц.

    Как отметил спикер, также необходимо указать обстоятельства.

    «Там должны быть прописаны четкие обстоятельства: возможно наличие каких-то неурегулированных спорных моментов и получение каких-то, может быть, правоустанавливающих документов», - пояснил Кайрат Миятов.

    Ранее он сообщил, какие изменения были внесены в законодательство по банкротству физических лиц после обсуждений в рабочей группе.

    «Членами рабочей группы было внесено очень много конструктивных предложений, часть из них была учтена. В частности, предусмотрена возможность заключения мирового соглашения, исключено требование о наличии исполнительного производства, расширен перечень оснований для выезда за пределы страны. Помимо этого введена обязанность должника уведомить всех кредиторов о начале банкротства, чтобы соблюдался интерес кредиторов и их права не были нарушены. Эти и другие предложения были детально изучены на заседании рабочей группы и соответствующие нормы законопроекта были доработаны и скорректированы», - проинформировал Кайрат Миятов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минфин РК Общество Финансы
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