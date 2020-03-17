На какой площади в этом году планируют засеять пшеницу в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какой будет структура посевных площадей сельхозкультур в 2020 году в Казахстане, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 22,5 млн га, что больше уровня 2019 года на 238 тыс. га. При этом площадь зерновых и зернобобовых культур составит 15,2 млн га, в том числе пшеницы – 11,4 млн га», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Министр добавил, что во исполнение поручений Главы государства продолжается работа по диверсификации посевных площадей и переходу к производству высокорентабельных культур. Так, прогнозируемая площадь масличных культур составляет 3 млн га, что больше на 122 тыс. га, чем в прошлом году.

Увеличится площадь овощебахчевых культур и картофеля – на 19,3 тыс. га, кормовых культур - на 309 тыс. га.

Площадь технических культур (сахарная свекла, хлопчатник, табак) составит 132 тыс. га (меньше на 18,6 тыс. га).