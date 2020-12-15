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    На каком телеканале покажут предвыборные телевизионные дебаты политических партий

    15 Декабря 2020, 11:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборные телевизионные дебаты политических партий состоятся на телеканале «Хабар» в прямом эфире. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Ерлан Даулбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дебаты пройдут в прямом эфире на телеканале «Хабар». На проведение теледебатов выделено 80 минут. Регламент утвержден, согласно регламенту всем партиям будет выделено одинаковое количество времени, никому не будет отдаваться предпочтение», - сказал Ерлан Даулбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане 30 декабря 2020 года состоятся предвыборные телевизионные дебаты политических партий.

    Автор:

    Серик Сабеков

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