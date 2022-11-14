На каком основании Генпрокуратура может «заморозить» зарубежные активы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре разъяснили правовые основания, согласно которым госорган может запросить из других стран возврат активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Генеральная прокуратура подготовила пошаговые алгоритмы, методики и образцы запросов, предоставленные правоохранительным органам для использования в работе по поискам, аресту и конфискации преступных доходов за рубежом. По мере накопления доказательств вывода преступных активов за рубеж принимаются оперативные меры по запрещению активов, полученных преступным путем, с использованием возможностей подразделений финансовой разведки - через сеть электронного обмена информацией между органами финансовой разведки более 160 стран мира «Эгмонт».

Генеральная прокуратура в последующем направляет запросы об оказании правовой помощи (в соответствии со статьей 560 Уголовно-процессуального кодекса), в том числе для наложения ареста и конфискации имущества за рубежом», - говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос редакции.

Согласно предоставленной информации, правовой основой обращения являются двусторонние соглашения, заключенные Генеральной прокуратурой в уголовно-правовой сфере.

«На сегодня подписано 72 двусторонних соглашения, в том числе с США, Великобританией, Монако, Испанией, Италией, ОАЭ, всего с 34 государствами. Вопросы сопровождения и ускорения исполнения запросов об оказании правовой помощи, в том числе по каналам «КАРИН» и «АРИН» - сети прокуроров Европы, Азии и других стран мира по возврату активов, будет прорабатываться на постоянной основе», - говорится в предоставленной информации.



