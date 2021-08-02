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    На каком месте находится Казахстан в медальном зачете Олимпиады-2020

    2 Августа 2021, 20:21

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - После десяти дней соревнований на Олимпийских играх в Токио у Казахстана по-прежнему три медали — все бронзовые. Призерами стали дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В медальном зачете Казахстан с тремя «бронзами» занимает 71-е место. На первом месте идет Китай (29-17-16), на втором — США (22-25-17), на третьем — Япония (17-6-10). Если говорить о выступлении стран постсоветского пространства, то лучшая из них Россия — пятое место (12-21-17). Далее идут Грузия — 27-е (1-4-1), Беларусь, Эстония и Узбекистан — 47-е (1-0-1), Латвия — 51-е (1-0-1), Украина — 60-е (0-1-5), Туркменистан — 67-е (0-1-0), Азербайджан — 0-0-2 (73-е), Армения — 0-0-1 (75-е).

    ТОП-10 медального зачета Олимпиады-2020 на 2 августа: 1. Китай — 29-17-16 2. США — 22-25-17 3. Япония — 17-6-10 4. Австралия — 14-4-15 5. Россия — 12-21-17 6. Великобритания — 11-12-12 7. Франция — 6-10-7 8. Германия — 6-6-11 9. Южная Корея — 6-4-9 10. Нидерланды — 5-7-6 71. Казахстан — 0-0-3.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Турар Казангапов

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Япония
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