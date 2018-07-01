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На каком этапе внедрение латиницы в Казахстане

24 Июля 2018 18:52 150
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На каком этапе внедрение латиницы в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ученые разрабатывают правила орфографии казахского языка на латинице. Об этом рассказали в ходе «круглого стола» в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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Как отметил ученый Ерден Кажыбек, один из важных моментов в переходе на латиницу, это обеспечение консолидации и единства казахского этноса.

«Больше половины казахского этноса находится за пределами нынешней политической границы нашей страны. Потребность в изучении языка с каждым днем растет. И этот вопрос способствует сохранению родного языка. Планируется, что в 2020 году нулевые классы начнут заниматься по новой программе. А в 2021 году латиницу внедрят в систему образования», - сказал Ерден Кажыбек.

На каком этапе внедрение латиницы в Казахстане

Сейчас проходит обучение учителей латинице, и уже апробировали правила латинской орфографии среди 200 школьников.

«Переход на латиницу происходит в три этапа. На сегодня создан центр «Тіл қазына». Сейчас ученые занимаются разработкой орфографических правил», - рассказал директор центра «Тіл қазына» Гарифолла Есим.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Образование,
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Автор:

Асель Асанова

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