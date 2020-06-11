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    На каком этапе внедрение 5G рассказал глава Казахтелекома

    11 Июня 2020, 18:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев рассказал, на каком этапе находится процесс внедрения высокоскоростного интернета 5G, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас у нас очень распространена технология 4G, которая используется на смартфонах. Ведется большая работа по тому частотному спектру, на котором будет использоваться 5G. В трех городах – Алматы, Нур-Султан и Шымкент – мы поставили тестовые зоны. Тесты показали хорошие результаты», - сказал Куанышбек Есекеев во время онлайн-брифинга в СЦК.

    Он также подтвердил, что операторы будут сами вкладывать свои средства в развитие новой для Казахстана технологии.

    «Операторы будут вкладываться в 5G, сейчас Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассматривается форма, в какой они будут вкладываться – одним из них является совместное использование 5G несколькими операторами», - отметил спикер.

    Куанышбек Есекеев привел пример.

    «Например, у нас есть такой удачный опыт в этом году: это использование совместных сетей в технологии 250+ с покрытием 3G и 4G. Аналогичный вариант сейчас рассматривается и касательно формата 5G на территории РК», - заключил К. Есекеев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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