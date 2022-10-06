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    На каком этапе находится исследование Каспия

    6 Октября 2022, 15:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев рассказал о ходе работ по исследованию Каспия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Исследование в такие короткие сроки не проводятся. Сейчас договоренности с компаниями ТШО и NCOC уже достигнуты, это будет открытое проведение тендера, в котором могут участвовать в том числе независимые наши экологические организации и научно-исследовательский институт», - сообщил Сериккали Брекешев на брифинге в Сенате.

    По его словам, сейчас проходят тендерные процедуры.

    «Мы эту работу продолжаем и будем держать на контроле. Это важное для нас исследование антропогенного влияния разработки морских и прибрежных месторождений, влияния их на здоровье граждан и состояние окружающей среды. Сроки назвать не могу. Сейчас проходят тендерные процедуры», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экология Минэкологии Каспийское море
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