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    На каких улицах будут менять трубопроводы в Алматы

    17 Мая 2023, 15:25

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 11,1 км магистральных и распределительных теплосетей реконструируют в Алматы до начала следующего отопительного сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Давно отработавшие свой 25-летний срок службы трубы будут заменены на так называемые предизолированные, рассчитанные на 30 и более лет эксплуатации.

    Согласно общему плану модернизации инженерных коммуникаций Алматы, реконструкция теплосетей, предусматривающая вскрытие дорожного полотна с последующим полным его восстановлением, планируется на следующих улицах:

    - Богенбай батыра (от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра);

    - Райымбека (северная сторона от улицы Галилея до улицы Казакова);

    - Казакова с переходом на Бродского (от проспекта Райымбека до северной стороны проспекта Рыскулова);

    - севернее Шаляпина (от улицы Саина до улицы Момышулы);

    - Кажымукана (от насосной станции №2 ЮВРК до проспекта Достык);

    - западнее Саина (от проспекта Улугбека до улицы Шаляпина);

    - Ескараева (от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина);

    - Гагарина (от улицы Ескараева до улицы Ходжанова);

    - Ходжанова (от проспекта Гагарина до ЦТРП);

    - Дунентаева (от жилого дома 53 до 2б);

    - Есенова (от улицы Расковой до улицы Колпаковского и далее по улице Колпаковского до школы-лицея №143);

    - Қазыбек би (от улицы Валиханова до улицы Абдуллиных);

    - Ганди (восточней улицы Козыбаева через улицу Западный Желтоксан до ЮВРК);

    - восточнее Козыбаева (ниже улицы Серикова до улицы Мукатаева).

    «Реконструкцию трубопроводов начнут сразу после завершения их испытаний и регламентных работ. Для сохранения комфортных условий жителям на время ремонтной кампании горячее водоснабжение будет максимально сохранено посредством временных схем его подачи», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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