На каких улицах будут менять трубопроводы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 11,1 км магистральных и распределительных теплосетей реконструируют в Алматы до начала следующего отопительного сезона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Давно отработавшие свой 25-летний срок службы трубы будут заменены на так называемые предизолированные, рассчитанные на 30 и более лет эксплуатации.

Согласно общему плану модернизации инженерных коммуникаций Алматы, реконструкция теплосетей, предусматривающая вскрытие дорожного полотна с последующим полным его восстановлением, планируется на следующих улицах:

- Богенбай батыра (от улицы Байтурсынова до улицы Наурызбай батыра);

- Райымбека (северная сторона от улицы Галилея до улицы Казакова);

- Казакова с переходом на Бродского (от проспекта Райымбека до северной стороны проспекта Рыскулова);

- севернее Шаляпина (от улицы Саина до улицы Момышулы);

- Кажымукана (от насосной станции №2 ЮВРК до проспекта Достык);

- западнее Саина (от проспекта Улугбека до улицы Шаляпина);

- Ескараева (от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина);

- Гагарина (от улицы Ескараева до улицы Ходжанова);

- Ходжанова (от проспекта Гагарина до ЦТРП);

- Дунентаева (от жилого дома 53 до 2б);

- Есенова (от улицы Расковой до улицы Колпаковского и далее по улице Колпаковского до школы-лицея №143);

- Қазыбек би (от улицы Валиханова до улицы Абдуллиных);

- Ганди (восточней улицы Козыбаева через улицу Западный Желтоксан до ЮВРК);

- восточнее Козыбаева (ниже улицы Серикова до улицы Мукатаева).

«Реконструкцию трубопроводов начнут сразу после завершения их испытаний и регламентных работ. Для сохранения комфортных условий жителям на время ремонтной кампании горячее водоснабжение будет максимально сохранено посредством временных схем его подачи», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».



