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    На каких улицах Алматы чаще всего происходят ДТП

    28 Августа 2023, 21:50

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за семь месяцев этого года с участием детей произошло 381 дорожно-транспортное происшествие, в результате 384 ребенка травмированы, 5 - погибло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Официальный представитель полиции Алматы Салтанат Азирбек на брифинге РСК также сообщила, что в городе проведен специальный анализ аварийности, который позволил выявить наиболее аварийные участки по районам:

    Алатауский район – проспект Райымбека, проспект Рыскулова, улица Северное кольцо

    Алмалинский район - улица Толе би, проспект Сейфуллина, улица Байтурсынова

    Ауэзовский район - проспект Абая, улица Алтынсарина, проспект Райымбека

    Бостандыкский район – проспект Аль-Фараби, улица Жандосова, улица Жарокова

    Жетысуский район – улица Ангарская, улица Северное кольцо, улица Жансугурова

    Медеуский район - проспект Достык, Кульджинский тракт, улица Халиуллина

    Наурызбайский район – улица Жунусова, Ташкентский тракт, улица Ашимова

    Турксибский район - проспект Суюнбая, улица Шолохова, улица Майлина

    «Для контроля скоростного режима транспорта в районе общеобразовательных учреждений функционирует 12 постов АПК «Сергек». Дополнительно в 2023 году планируется установить 97 постов АПК «Сергек»», - добавила Салтанат Азирбек.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Статистика
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