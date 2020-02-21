На каких улицах Алматы водители часто выезжают на спецполосы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы с начала года почти полторы тысячи нарушений ПДД допущены на полосах, предназначенных для движения общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, нарушения были выявлены на проспекте Абая – 322, на улице Толе би – 301 и на проспекте Райымбека – 790.

«Экипажами патрульной полиции работа по пресечению и выявлению фактов выезда на полосу, предназначенную для движения исключительно общественного транспорта, проводится повсеместно и на постоянной основе. Согласно статистическим данным, чаще всего автолюбители выезжают на «выделенку» на проспектах Райымбека, Абая и Толе би. Нередко на спецполосах автомобилисты припарковывают свой транспорт, невзирая на требование дорожных знаков и разметки. Вкупе эти факторы негативно сказываются на бесперебойной работе общественного транспорта, на состоянии аварийности и безопасности дорожного движения в целом», – информировал командир патрульной полиции УМПС ДП Алматы Манап Саттаров.