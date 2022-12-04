Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Астана-19-21℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    На каких маршрутах используются новые вагоны

    4 Декабря 2022, 14:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Национальный перевозчик сообщил о том, в каких направлениях используются новые вагоны, каков процент износа парка подвижного состава АО «Пассажирские перевозки», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы компании, в период с 2010 по 2022 годы приобретены 1219 вагонов, в том числе с 2019 по 2022 годы – 303 вагона.

    «Приобретенными вагонами обновлены пассажирские поезда, курсирующие в следующих направлениях: Алматы-Астана, Алматы-Мангистау, Мангистау-Семей, Атырау-Астана. Также частично обновлены вагоны по маршрутам Кызылорда-Семей, Павлодар-Шымкент, Астана-Семей, Астана-Шымкент», - ответили в компании на запрос МИА «Казинформ».

    Также отмечается, что в случаях отвлечения пассажирских вагонов новой постройки на плановые виды ремонта, временно производится замена вагонов на вагоны более старой постройки.

    А средний износ парка подвижного состава АО «Пассажирские перевозки» по состоянию на 1 ноября этого года составил 47,7%.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Капитальный ремонт столичного старого ЖД вокзала начнут в 2023 году
    АО «НК «ҚТЖ» подписало соглашения с ALSTOM и банком Société Générale
    Свыше 7 тысяч грузовых вагонов прошли ремонт
    Десять поездов задержались в пути из-за аварии в электросети в Жамбылской области
    Популярное
    1 Заменены порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, где нет тепла – аким Экибастуза
    2 Кумар Аксакалов обратился к костанайцам
    3 Когда снимут режим ЧС в Экибастузе
    4 Две новостройки остались без тепла в Караганде
    5 Назначен начальник управления Комитета по правовой статистике и спецучетам Акмолинской области
    Новости партнеров