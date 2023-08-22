На каких казахстанских ТЭЦ не хватает запасов угля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра энергетики Жандос Нурмаганбетов рассказал, сколько запасов угля и мазута есть на складах энергоисточников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На топливных складах энергоисточников накоплено 4 млн тонн угля и 85 тысяч тонн мазута», - сказал Жандос Нурмаганбетов на заседании Правительства.

Он также назвал регионы и теплоэлектростанции, где наблюдаются запасы топлива ниже нормы.

«Это ТЭЦ-2 Севказэнерго - 15 суток при норме 20 суток; ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» - 9 суток при норме 20 суток; Шахтинская ТЭЦ - 2 суток при норме на 10 суток (на летний период остановлена); Кентауская ТЭЦ - 4 суток при норме на 20 суток (на летний период остановлена) и АО «Риддер ТЭЦ» - 2 суток при норме на 20 суток (на летний период остановлена)», - резюмировал он.

Ранее Жандос Нурмаганбетов назвал регионы, которые не соблюдают сроки ремонта основного оборудования на электрических станциях.