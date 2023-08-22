Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    На каких казахстанских ТЭЦ не хватает запасов угля

    22 Августа 2023, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. министра энергетики Жандос Нурмаганбетов рассказал, сколько запасов угля и мазута есть на складах энергоисточников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На топливных складах энергоисточников накоплено 4 млн тонн угля и 85 тысяч тонн мазута», - сказал Жандос Нурмаганбетов на заседании Правительства.

    Он также назвал регионы и теплоэлектростанции, где наблюдаются запасы топлива ниже нормы.

    «Это ТЭЦ-2 Севказэнерго - 15 суток при норме 20 суток; ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» - 9 суток при норме 20 суток; Шахтинская ТЭЦ - 2 суток при норме на 10 суток (на летний период остановлена); Кентауская ТЭЦ - 4 суток при норме на 20 суток (на летний период остановлена) и АО «Риддер ТЭЦ» - 2 суток при норме на 20 суток (на летний период остановлена)», - резюмировал он.

    Ранее Жандос Нурмаганбетов назвал регионы, которые не соблюдают сроки ремонта основного оборудования на электрических станциях.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Энергетика Регионы Казахстана Минэнерго РК Уголь ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько стоит уголь в Астане
    Сколько стоит уголь в СКО
    530 млн тенге не освоены - депутат о строительстве Эскулинского водовода в Жезказгане
    Стройка для демонтажа: на Петропавловской ТЭЦ уберут накренившийся участок трубы
    Популярное
    1 Алихан Смаилов поручил ускорить строительство газоперерабатывающих мощностей на Кашагане
    2 Качество и сроки строительных работ в Жамбылской области раскритиковал Ербол Карашукеев
    3 Вступил в силу закон о блогерах: что нужно знать
    4 Аким Астаны призвал беречь городское имущество
    5 Марат Жумалиев возглавил управление полиции Петропавловска