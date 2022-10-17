На каких автодорогах откроют движение в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно поручению Главы государства мы должны завершить все ранее начатые проекты в автодорожной отрасли. Об этом заявил министр индустрии и ифраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В автодорожной отрасли таких проектов всего 17, с общим охватом 4 тыс. км со сроком реализации до 2024 года. До конца года планируется открыть движение порядка 1 тыс. км», - сказал Каирбек Ускенбаев.

На оставшихся 3 тыс. км, по словам министра, работы будут завершены в 2023 году.

«В направлении «центр - юг» до конца 2024 года будут завершены проекты «Караганда – Балхаш – Бурылбайтал – Курты – Капшагай» и «Мерке – Бурылбайтал» общей протяженностью 1 208 км. Общая протяженность участка «Караганда – Балхаш - Бурылбайтал – Курты – Капшагай» 946 км. Открыто движение на 428 км. До конца года дополнительно обеспечим движение ещё на 106 км. Оставшиеся 412 км завершим в 2023 году», - уточнил Каирбек Ускенбаев.

Глава МИИР отметил, что по проекту «Мерке – Бурылбайтал» протяженностью 262 км к концу года движение откроется на всем протяжении автодороги. На сегодняшний день открыт проезд на 158 км, ведутся работы на оставшихся 104 км.

В восточном регионе страны реализуются три крупных автодорожных проекта общей протяженностью 1 363 км, это «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», «Калбатау – Майкапшагай», «Ушарал – Достык». В следующем году по всем этим участкам будут завершены строительно-монтажные работы.

«На сегодняшний день на участке «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», общей протяженностью 768 км, открыто движение на 649 км, оставшиеся 119 км завершим в 2023 году. На участке «Калбатау – Майкапшагай», общей протяженностью 415 км, движение открыто на 159 км. До конца года откроем движение ещё на 15 км. В следующем году мы запустим оставшиеся 241 км. На участке «Ушарал – Достык», общей протяженностью 180 км, обеспечен проезд на 155 км, 25 км мы достроим в 2023 году», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

Было отмечено, что в западном регионе ведется реконструкция автодороги «Актобе-Атырау-Астрахань» (проект начат в 2017 году, участок Актобе-Кандыагаш в 2021 году), общей протяженностью 736 км.

По участку «Актобе – Кандыагаш», протяженностью 96 км, на сегодня обеспечен проезд на 52 км, до конца этого года будет завершено строительство 44 км и откроется движение (две полосы) на всем протяжении дороги, кроме обходов городов Алга, поселка Бештамак и города Кандыагаш. Полностью данный проект заавершится в 2023 году.

По проекту «Кандыагаш – Макат», протяженностью 339 км, все асфальтобетонные работы завершены.

По проекту «Атырау – Астрахань», протяженностью 277 км, на сегодня открыто движение на 60 км, а также в конце года будет обеспечен проезд по новому покрытию еще на 70 км, в том числе через населенные пункты Тущыкудык, Аккыстау и далее на Жанбай. Остаток работ на 147 км намечен на 2023 год.

«Согласно поручению Главы государства в текущем году мы начали реализацию двух участков автодороги «Подстепное – Федоровка» протяженностью 72 км. Также в этом году начата реализация проекта по строительству дороги «Кызылорда-Жезказган» общей протяженностью 218 км», - добавил Каирбек Ускенбаев.



