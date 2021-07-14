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    На каких аренах будут биться казахстанские спортсмены на Олимпиаде в Токио

    14 Июля 2021, 19:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До Олимпийских игр-2020 в Токио осталось восемь дней. Сборная Казахстана продолжает заключительный этап подготовки к своему главному старту. Предлагаем вам ознакомиться с аренами, на которых нашим спортсменам предстоит биться за медали и высокие результаты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Всего во время ОИ-2020 будут задействованы более 40 спортивных объектов. 33 из них сосредоточены непосредственно в Токио. Другие сооружения расположены за границами столицы Японии. При этом географически объекты поделены на кластеры: «Зона Наследия» и «Зона Токийского залива».

    National Olympic Stadium

    Виды спорта: Легкая атлетика, церемонии открытия и закрытия Олимпиады

    Makuhari Messe

    Виды спорта: Виды борьбы, таеквондо, фехтование

    Nippon Budokan

    Виды спорта: дзюдо, каратэ

    Ariake Gymnastics Centre

    Виды спорта: художественная и спортивная гимнастика

    Musashino Forest Sport Plaza

    Виды спорта: Современное пятиборье (фехтование)

    Tokyo Aquatics Centre

    Виды спорта: Плавание, артистическое плавание

    Sapporo Odori Park

    Виды спорта: Легкая атлетика (спортивная ходьба)

    Izu Velodrome

    Виды спорта: Велоспорт на треке

    Fuji International Speedway

    Виды спорта: Велоспорт на шоссе (отрезок)

    Tokyo International Forum

    Виды спорта: Тяжелая атлетика

    Kokugikan Arena

    Виды спорта: Бокс

    Sea Forest Waterway

    Виды спорта: Гребля на байдарках и каноэ (спринт), академическая гребля

    Kasai Canoe Slalom Centre

    Виды спорта: Гребной слалом

    Asaka Shooting Range

    Виды спорта: Стрельба (в том числе и в пятиборье)

    Yumenoshima Park

    Виды спорта: Стрельба из лука

    Tatsumi Water Polo Centre

    Виды спорта: Водное поло

    Aomi Urban Sports Park

    Виды спорта: Спортивное скалолазание

    Tokyo Ajinomoto Stadium

    Виды спорта: Современное пятиборье

    Ariake Tennis Park

    Виды спорта: Теннис

    Tokyo sport palace

    Виды спорта: Настольный теннис

    Добавим, что Игры стартуют 23 июля. Завершатся 8 августа.

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    Спорт Олимпиада Япония
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