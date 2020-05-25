На какие уловки мошенников попадаются жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области волонтеры помогают полицейским информировать население о действиях интернет-мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в местах массового скопления людей раздают памятки. Стражи порядка вынуждены усиливать профилактическую работу. Несмотря на предупреждения, жители региона продолжают попадаться на уловки интернет-мошенников.

«Преступник может находиться в любой точке мира. Обманывают доверчивых североказахстанцев мошенники через ложные объявления, чаще всего в ОLX, Kolesa.kz, через фейковые страницы в социальных сетях, снимают денежные средства с банковских счетов, представляясь покупателями либо желающими оказать помощь», - рассказал старший оперуполномоченный управления криминальной полиции Виталий Подчернин.

Одна из «популярных» схем, которые используют интернет-мошенники, - «покупатель-продавец». Лжепокупатель звонит по объявлению и просит номер карточки, чтобы внести предоплату. Как только получает код подтверждения, исчезает. В этой схеме звонивший может представиться работником службы безопасности банка и сказать, что мошенники получили доступ к счету потерпевшему и для блокировки необходимо продиктовать SMS-сообщение, которое пришло на телефон.

Часто выманивают деньги, представляясь продавцом автозапчастей и других товаров. Получив предоплату, мошенники перестают выходить на связь. В некоторых случаях высылают поддельные документы как подтверждение поступившей оплаты.

«Обманывают людей и через объявления о точных прогнозах на спортивные события. Зарегистрированы такие факты мошенничеств, когда в социальных сетях злоумышленник создает идентичную страничку родственника, коллеги с места работы или знакомого потерпевшего и отправляет сообщение, как правило, об оказании помощи в погашении кредита», - сказал В. Подчернин.

С начала года в области полицейские зарегистрировали 145 фактов интернет-мошенничества.