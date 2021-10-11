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    На какие специальности увеличат гранты в медвузах Казахстана

    11 Октября 2021, 14:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане увеличат образовательные гранты в медицинских вузах на подготовку специалистов санитарно-гигиенического профиля. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время нами принимаются меры по укреплению кадрового состава санэпидслужбы. Так, с января 2021 года введены дополнительные надбавки для административных государственных служащих, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что позволило увеличить зарплату от 70% на районном до 40% на областном уровнях», - сказал Алексей Цой.

    Министр добавил, что в новом 2021-2022 учебном году начато обучение в медицинских высших учебных заведениях специалистов санитарно-гигиенического профиля по новому стандарту образования «Общественное здоровье» с выделением 150 мест на бакалавриат и 50 мест на магистратуру «Медико-профилактическое дело».

    «В текущем году Министерством здравоохранения пересмотрен срок обучения и наименование образовательной программы для специалистов санитарно-гигиенического профиля с ранее принятого 4-х лет до 5 лет с подготовкой в рамках новой образовательной программы «Общественное здоровье». В целом планируется ежегодное увеличение образовательных грантов в медицинских ВУЗах на подготовку специалистов санитарно-гигиенического профиля с доведением до 400 мест в 2025 году, что позволит значительно сократить потребность в профессиональных кадрах санитарно-эпидемиологической службы», - пояснил Алексей Цой.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы Минздрав РК Здравоохранение
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