На какие проблемы обратил внимание Алихан Смаилов в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с развитием социальной сферы региона и работой производственных объектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

Так, глава Правительства оценил ход застройки микрорайона «Достык», первую очередь которого планируется завершить в 2023 году. На сегодня здесь построено 6 новых многоквартирных жилых домов, ведется строительство еще 11 домов и инженерных коммуникаций. В микрорайоне будут построены две школы на 2000 мест, два детсада на 600 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и подстанция скорой помощи.

Алихан Смаилов напомнил, что по поручению Главы государства основным принципом новой жилищной политики должно стать повышение доступности жилья, особенно для социально-уязвимых слоев населения.

«Акимату Павлодарской области необходимо приложить все усилия по развитию жилищного строительства, а также модернизации и реконструкции тепловых сетей. Следует обратить особое внимание на бесперебойное обеспечение павлодарцев теплом и горячим водоснабжением», — подчеркнул Премьер-Министр.

Глава Правительства добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с российской стороной о газификации северных и восточных регионов страны.

Алихан Смаилов также посетил общеобразовательную школу №7 на 880 мест, в которой был проведен капитальный ремонт по региональной программе «Заманауи мектеп».

Премьер-Министр отметил, что в стране принимаются системные меры по развитию сферы образования: строятся новые и модернизируются существующие школы, увеличивается госзаказ и количество грантов, ежегодно повышаются зарплаты педагогам. В частности, в Павлодарской области до конца года планируется открыть 5 новых школ.

«Мы должны обеспечивать детям хорошие условия для обучения. Правительство будет расширять эту работу. Вместе с тем в регионе сохраняются проблемы с очередностью в детские сады и нехваткой ученических мест. Вы должны безотлагательно решать эту проблему», — сказал глава Правительства.

Еще одним пунктом рабочей поездки Премьер-Министра стало посещение областного перинатального центра на 160 коек, запущенного в 2015 году.

Алихан Смаилов подчеркнул, что финансирование сферы здравоохранения ежегодно увеличивается, вместе с тем в области отмечаются достаточно высокие показатели младенческой и материнской смертности.

«Усильте работу по проведению своевременной диагностики и оснащению медучреждений новым оборудованием, это позволит уменьшить число таких случаев», - сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр также отметил, что создание условий для реабилитации детей с заболеваниями – одна из основных задач акимата в этой сфере.

Затем Алихан Смаилов посетил предприятие ТОО «Вектор Павлодар», занимающееся выпуском легкосплавных автомобильных дисков. Данное производство было запущено в 2017 году за счет частных инвестиций. В настоящее время выпускаемая продукция поставляется на экспорт и отечественным автозаводам.

«Государство будет оказывать всю необходимую поддержку таким компаниям. Акимату Павлодарской области необходимо расширить реализацию импортозамещающих проектов», - заключил глава Правительства.





Фото: primeminister.kz











