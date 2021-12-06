На какие льготы могут рассчитывать нуждающиеся в жилье полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 70% полицейских, нуждающихся в жилье, обеспечены специальными льготами. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2014 году определенная категория сотрудников была наделена правами компенсационных выплат, предназначенных для найма жилища. На первоначальном этапе этим правом обладали более 6 тысяч полицейских – это оперативно-следственные и криминалистические подразделения. В 2019 году перечень дополнен должностями патрульной полиции и участковыми инспекторами. Общее число сотрудников на тот момент составляло более 9 тысяч человек»,- сказал Нурдильда Ораз.

Спикер добавил, что с начала года список таких должностей был дополнен помощниками участковых, сотрудниками специальных учреждений и конвойной службы, охранных и кинологических подразделений, медицинских подразделений и подразделений организации труда осужденных уголовно-исполнительной системы, дежурных частей и центров оперативного управления.

«Тем самым, число нуждающихся в жилье полицейских было увеличено еще на 8 364 единицы. В настоящее время это количество возросло до 27,5 тысячи сотрудников», - проинформировал Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что 1 апреля этого года Главой государства принят Закон, в соответствии с которым для сотрудников ОВД установлен механизм жилищных выплат по аналогии с военнослужащими.

А также предусмотрена норма по сохранению выплат семьям сотрудников, погибших и получивших травмы при исполнении служебных обязанностей. То есть в случае гибели сотрудника, его семья имеет возможность получать выплаты до полного погашения ипотечного займа.

Жилищные выплаты могут быть использованы на ипотечное кредитование, уплату взносов при долевом участии в строительстве, накопление выплат в виде жилищно-строительных сбережений, аренду с последующим выкупом и оплату за наем жилища.

С начального этапа обеспечения сотрудников жилищными льготами, их количество увеличилось более чем в 4 раза. В настоящее время более 70% нуждающихся в жилье сотрудников полиции обеспечены такими выплатами.