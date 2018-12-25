На какие казахстанские товары отменил акцизный налог Узбекистан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В результате проведенной реформы акцизной политики Узбекистана количество наименований казахстанской продукции, подпадающей под обложение акцизами, сократится с 208 до 50-ти с 1 января 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства по инвестициям и развитию.

На сегодня рынки стран СНГ являются приоритетными для сбыта отечественной продукции и услуг. Потенциал развития торговли с Узбекистаном обусловлен географической близостью, налаженной транспортной инфраструктурой, а также наличием режима свободной торговли между нашими странами. На основании подписанных двустороннего и многостороннего соглашений между Казахстаном и Узбекистаном осуществляется свободная торговля без применения таможенных пошлин и ограничений.



Торговые отношения между Казахстаном и Узбекистаном регулируются Договором о зоне свободной торговли ( ДЗСТ) СНГ от 18 октября 2011 года, к которому Узбекистан присоединился 31 мая 2013 года Протоколом о применении ДЗСТ СНГ. Также между Казахстаном и Узбекистаном действует двустороннее межправительственное Соглашение о свободной торговле, подписанное 2 июня 1997 года. При этом Узбекистан до 2017 года, используя акцизную политику, фактически защищал внутренний рынок от импорта 3242 наименований товаров, из них более 800 товаров представляли экспортный интерес Казахстана.

В ходе двусторонних встреч на разных уровнях поднимался вопрос об отмене Узбекистаном акцизов к импортируемым из Казахстана товарам. По итогам таких переговоров удалось снизить уровень акцизов в отношении наиболее приоритетных экспортных товаров. Так, в конце июня т.г. вышло новое постановление Президента Республики Узбекистан, согласно которому с января 2019 года акцизный налог на импорт в Узбекистан будет применяться в отношении 750 товарных позиций на 10 знаках ТН ВЭД. 463 товарных позиции относится к сельскохозяйственной и 287 - к промышленной продукции.



В результате проведенной реформы акцизной политики Узбекистана количество наименований казахстанской продукции, подпадающей под обложение акцизами, сократится с 208 до 50 с 1 января 2019 года. Так, из 1450 экспортируемых товаров в Узбекистан под акциз будет подпадать 50 товаров на сумму 9,5 млн. долл. США (0,48% от товарооборота по итогам 2017 года).



При этом, отменены акцизы на растительные масла; кондитерские изделия; шоколад; кетчуп; консервы из мяса; краски и лаки; парфюмерия и средства гигиены; изделия из пластмасс; шины; изделия деревянные; ювелирные изделия; прутки, проволока, трубы; бытовая техника; аккумуляторы; электротехническое оборудование; провода; запасные части транспортных средств; мотороллеры; очки; мебель.

«Таким образом, наблюдается существенная либерализация акцизной политики Узбекистана, которая привела к росту экспорта казахстанской продукции на рынок Узбекистана», - отмечается в сообщении МИР РК.



Товарооборот Казахстана с Узбекистаном за 10 месяцев 2018 года составил более 2 млрд. долларов США, что выше на 30,9%, чем за аналогичный период предыдущего года (1,6 млрд. долларов США). При этом, экспорт в РУ за указанный период составил 1,3 млрд. долларов США, тогда как за январь-сентябрь прошлого года экспортировано в Узбекистан казахстанских товаров на сумму 960, 3 млн. долларов США, т.е. прирост составил 37,6 %.

Также, необходимо отметить создание Рабочей группы по выработке предложений по взаимному увеличению товарооборота между двумя странами, в результате которой стороны обменялись перечнями перспективной продукции для поставки в Казахстан и Узбекистан.

Кроме этого, в рамках продвижения экспорта министерством проведен казахстанский-узбекский бизнес форум 22 мая т.г. в Шымкенте с участием более 600 предпринимателей двух стран. В рамках бизнес форума проведены В2В встречи. По итогам В2В встреч подписаны экспортные контракты на сумму 62 млн. долларов США. 15-16 октября в город Ташкент организована торгово-экономическая миссия с участием 29 казахстанских компаний. По итогам мероприятия заключены экспортные контракты на сумму 20,9 млн. долларов США. Вместе с этим, 17-18 октября т.г. организован национальный стенд в рамках торговой выставки в «Экспоцентр» в сфере технологии, оборудования, а также сельскохозяйственной, пищевой и плодоовощной продукции в. Ташкент с участием 29 казахстанских компании. По итогам мероприятия подписаны экспортные контракты на сумму 1,6 млн. долларов США.