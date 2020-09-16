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    На какие госорганы жалуются в Антикоррупционную службу жители СКО

    16 Сентября 2020, 19:07

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Антикоррупционную службу Северо-Казахстанской области в первом полугодии поступило 230 обращений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, большая часть обращений касалась коррупционных правонарушений и находящихся в производстве уголовных дел.

    «Все обращения берем на контроль. Наибольшее количество обращений приходится на действия местных исполнительных органов в сферах сельского хозяйства и земельных отношений, строительства и ЖКХ, образования и здравоохранения, занятости, труда и социальной защиты. Каждое третье обращение поступило на действия сотрудников полиции и учреждений уголовно-исполнительной системы», - сообщил первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин.

    В регионе по инициативе проектного офиса «Қызылжар-адалдық алаңы» функционирует «Карта общественного контроля». На номер WhatsApp 8-707-564-14-24 за шесть месяцев поступило 18 обращений. В основном вопросы касались деятельности госорганов в сферах ЖКХ, здравоохранения и социальной сферы.

    В Антикоррупционной службе напомнили, что о фактах коррупции североказахстанцы могут сообщить в Call-центр 1424.

    В августе, по обращению жителя региона, сотрудники департамента по противодействию коррупции задержали участкового инспектора при получении 150 тысяч тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция Общество
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