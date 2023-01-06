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      Костанайская область

    На качестве проектов в районах акцентировал внимание аким Костанайской области

    6 Января 2023, 19:56

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в ходе аппаратного совещания аким Костанайской области Кумар Аксакалов продолжил заслушивать акимов районов по развитию территорий, где акцентировал внимание местных властей на качестве реализуемых или запланированных к реализации инвестиционных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ещё раз акцентирую внимание на качестве проектов: и тех, которые уже реализовываем, и тех, которые запланировали. Исходить надо из того, что мы должны делать. На этапе планирования четко продумывать и ставить цели. Иной раз в отчёте очень красивая картина, а на деле - нет результата. Все проекты, внедряемые с рациональным подходом в конечном итоге должны отразиться на улучшении качества жизни наших земляков»,- сообщил в своем Instagram глава региона.

    Именно этого принципа касательно качества, по словам К.Аксакалова, необходимо придерживаться во всем: это госзакупки, проекты по развитию сельского хозяйства, строительства жилья, дорог и водоснабжения сел.

    Кумар Аксакалов сообщил, что уже на следующей неделе планируется заслушать глав оставшихся 4 городов области. Кроме того, будет проведено расширенное совещание по развитию промышленности региона.

    «Все планируемые проекты будут ложиться в основу результативности местных исполнительных органов», - подытожил К. Аксакалов.

    Ранее критике со стороны акима Костанайской области Кумара Аксакалова подверглась работа акимов ряда районов. В основном, вопросы касались реализации инвестиционных и якорных проектов, ремонта дорог и строительства жилья на селе.

    Фото: instagram.com/qumaraqsaqalov

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат
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