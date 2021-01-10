Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    На избранных депутатов будет возлагаться большая ответственность - Ибрагим Ескендир

    10 Января 2021, 16:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский певец и боксер, лауреат премии «Дарын» Ибрагим Ескендир проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК. В телефонной беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» он отметил, что на новоизбранных депутатов будет возлагаться большая ответственность.

    Ибрагим Ескендир проголосовал на избирательном участке №319, расположенном на улице Е233.

    «С пандемией коронавируса столкнулся почти весь мир. Экономические вопросы, проблемы образования и социального благополучия народа затронули нашу страну тоже. На новых депутатов будет возлагаться большая ответственность. Хочется выразить надежду, что на новое место придут граждане, понимающие народ и любящие свою страну», - сказал Ибрагим Ескендир.

    По его словам, население проявляет активность в голосовании.

    «Наблюдаю в социальных сетях, как население активно голосует на выборах. Граждане рассказывают о том, что пошли сделать свой выбор. Думаю, правильно для каждого гражданина знать о своих правах. Главное, чтобы был мир в нашей стране. Пусть будущее страны будет светлым», - пожелал известный спортсмен и певец Ибрагим Ескендир.

    Напомним, что в Казахстане проходят выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Выборы Политические партии Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Сближение Казахстана с Евросоюзом обсудили в Брюсселе
    Гектары земли КазНАИУ незаконно оформлялись на других собственников последние 20 лет - депутат
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске